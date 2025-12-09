PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Minibaggers

POL-KA: (KA) Bretten - Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Minibaggers
Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen dem 27. November 2025 und dem 04. Dezember 2025 einen Minibagger in Bretten-Ruit.

Das Arbeitsgerät war auf einem Wiesengrundstück unweit des Ortsrandes in Nähe der Fuchslochstraße abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen luden die Täter den Bagger mutmaßlich auf einen Transporter beziehungsweise einen Anhänger und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Minibagger "VIO 20" des Herstellers Yanmar in den Farben Türkisgrün und Gelb. Auffällig soll der Kegelspalter-Aufsatz des Fabrikats Walk sein. Dieser hat ein rotes Gehäuse.

Die Höhe des Diebstahlschadens beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252 5046-0 in Verbindung zu setzen.

Paul Baumgärtner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

