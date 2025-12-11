PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 5 mit neun beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal ein Verkehrsunfall sowie zwei Folgeunfälle mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein Mercedesfahrer gegen 06:20 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er Höhe Bruchsal aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und anschließend quer auf der Fahrbahn stehen blieb.

Ein folgender Peugeot-Fahrer leitete unmittelbar eine Gefahrenbremsung ein. Eine hinter ihm befindliche Hyundai-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und schob den Peugeot auf den Mercedes auf.

In der Folge ereigneten sich wohl zwei weitere Verkehrsunfälle mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen.

Aufgrund des enormen Trümmerfelds war die Fahrbahn im Rahmen der Reinigungsarbeiten und Abschleppmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt. Für die weitere Unfallaufnahme sind derzeit noch der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Die 35-jährige Hyundai-Fahrerin sowie der gleichaltrige Fahrer des Peugeots erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden soll laut ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 12:21

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Dienstag trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Rüppurr ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, gewaltsam über die Haustür in das Einfamilienhaus in der Lange Straße. Während die Bewohner im Obergeschoss ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 22:03

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen im Stadtgebiet Karlsruhe

    Karlsruhe (ots) - In Mühlburg verschafften sich Einbrecher zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Montag, 11:00 Uhr, über einen Balkon gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Sonnenstraße. In der Folge durchwühlten die Täter sämtliche Zimmer. In der Weststadt gelangten ebenfalls bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitag, ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:24

    POL-KA: Weingarten - Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

    Karlsruhe (ots) - Auf der Bundesstraße 3 bei Weingarten ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen. Eine 30-jährige Seat-Fahrerin fuhr gegen 20:30 Uhr von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die B3 auf und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 18-jährigen Porsche-Fahrers. In Folge der Kollision geriet der in ...

    mehr
