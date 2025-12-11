Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 5 mit neun beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal ein Verkehrsunfall sowie zwei Folgeunfälle mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein Mercedesfahrer gegen 06:20 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er Höhe Bruchsal aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und anschließend quer auf der Fahrbahn stehen blieb.

Ein folgender Peugeot-Fahrer leitete unmittelbar eine Gefahrenbremsung ein. Eine hinter ihm befindliche Hyundai-Fahrerin erkannte die Situation offenbar zu spät und schob den Peugeot auf den Mercedes auf.

In der Folge ereigneten sich wohl zwei weitere Verkehrsunfälle mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen.

Aufgrund des enormen Trümmerfelds war die Fahrbahn im Rahmen der Reinigungsarbeiten und Abschleppmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt. Für die weitere Unfallaufnahme sind derzeit noch der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt.

Die 35-jährige Hyundai-Fahrerin sowie der gleichaltrige Fahrer des Peugeots erlitten ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Der entstandene Sachschaden soll laut ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell