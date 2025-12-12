PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nachtragsmeldung und Zeugenaufruf zu "Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 5 mit neun beteiligten Fahrzeugen"

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, ereigneten sich am Donnerstagmorgen mehrere Verkehrsunfälle auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen.

Aktuellsten Erkenntnissen zufolge soll ein weiteres Fahrzeug beim Vorbeifahren an der Unfallstelle zwei der beteiligten Pkws gestreift haben, die hierbei nicht unerheblich beschädigt wurden.

Der mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug, das beidseitig stark beschädigt sein müsste, geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:04

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Wohnungseinbrüchen

    Karlsruhe (ots) - Gleich drei Wohnungseinbrüche wurden in Karlsruhe-Mühlburg zur Anzeige gebracht. Nach bisherigem Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 18:15 Uhr, über den Garten auf ein Grundstück im Laubenweg. Vermutlich mit Hilfe einer aufgefundenen Leiter gelangten die Unbekannten auf den Balkon im ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:08

    POL-KA: (KA) Bruchsal - Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 5 mit neun beteiligten Fahrzeugen

    Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal ein Verkehrsunfall sowie zwei Folgeunfälle mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein Mercedesfahrer gegen 06:20 Uhr in Fahrtrichtung Karlsruhe, als er Höhe Bruchsal aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:21

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Dienstag trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Rüppurr ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, gewaltsam über die Haustür in das Einfamilienhaus in der Lange Straße. Während die Bewohner im Obergeschoss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren