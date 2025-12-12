Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Nachtragsmeldung und Zeugenaufruf zu "Mehrere Verkehrsunfälle auf der BAB 5 mit neun beteiligten Fahrzeugen"

Karlsruhe (ots)

Wie bereits berichtet, ereigneten sich am Donnerstagmorgen mehrere Verkehrsunfälle auf der Bundesautobahn 5 bei Bruchsal mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen.

Aktuellsten Erkenntnissen zufolge soll ein weiteres Fahrzeug beim Vorbeifahren an der Unfallstelle zwei der beteiligten Pkws gestreift haben, die hierbei nicht unerheblich beschädigt wurden.

Der mutmaßliche Verursacher setzte seine Fahrt anschließend fort und flüchtete von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug, das beidseitig stark beschädigt sein müsste, geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

