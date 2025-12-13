PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Person nach Auseinandersetzung in der Innenstadt im Gesicht verletzt

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fügte ein mutmaßlicher Angreifer in der Brunnenstraße einer männlichen Person mittels Reizgaseinwirkung Gesichtsverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Es liegen derzeit keine Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat vor, die erst mit erheblichem Zeitverzug der Polizei gemeldet wurde.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

Simon Erhardt

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

