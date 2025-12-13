POL-KA: (KA) Karlsruhe - Person nach Auseinandersetzung in der Innenstadt im Gesicht verletzt
Karlsruhe (ots)
In der Nacht von Freitag auf Samstag fügte ein mutmaßlicher Angreifer in der Brunnenstraße einer männlichen Person mittels Reizgaseinwirkung Gesichtsverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.
Es liegen derzeit keine Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat vor, die erst mit erheblichem Zeitverzug der Polizei gemeldet wurde.
Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.
