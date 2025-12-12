Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt mit rund 3 Promille

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagabend nahm ein 32-jähriger VW-Fahrer alkoholisiert am Straßenverkehr teil und gefährdete hierbei wohl andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-Jährige gegen 18:30 Uhr auf der L608 von Völkersbach in Richtung Neumalsch unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie der Beschuldigte Schlangenlinien fuhr und offenbar mehrfach den Bordstein touchierte. Im weiteren Verlauf soll er außerdem mindestens einmal auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Die Zeugin verständigte daraufhin unmittelbar die Polizei.

Die alarmierte Streifenwagenbesatzung sichtete den Beschuldigten in der Daimlerstraße und führte anschließend eine Verkehrskontrolle durch. Im Rahmen der Maßnahmen ergaben sich Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung des 32-Jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,9 Promille.

Die Verkehrspolizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und bittet Geschädigte, die durch die Fahrweise des 32-Jährigen gefährdet wurden, sich unter 0721 94484-0 zu melden.

