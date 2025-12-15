PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Karlsruhe-Durlach

Karlsruhe (ots)

Die Trunkenheitsfahrt eines 42-Jährigen endete am Sonntagmorgen in mehreren Sachbeschädigungen und einem sechsstelligen Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 42-Jährige gegen 06:45 Uhr mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 3 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Hohenwettersbach. Auf Höhe des Zündhütle geriet er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt nach links in den Gegenverkehr und überfuhr zunächst offenbar eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf beschädigte er mehrere Verkehrszeichen, kollidierte mit dem Stahlträger einer Bahnschranke und blieb nach dem Zusammenstoß mit dem Mast einer Oberleitung stehen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholwert von etwa einem Promille fest und beschlagnahmten in der Folge den Führerschein des Fahrers. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Kollision mit der Bahnschranke und der Beschädigung einer Oberleitung geriet der Bahnverkehr bis etwa 09:45 Uhr zeitweise außer Betrieb.

Im Rahmen des Verkehrsunfalls blieb der 42-Jährige unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 13.12.2025 – 12:06

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Person nach Auseinandersetzung in der Innenstadt im Gesicht verletzt

    Karlsruhe (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag fügte ein mutmaßlicher Angreifer in der Brunnenstraße einer männlichen Person mittels Reizgaseinwirkung Gesichtsverletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Es liegen derzeit keine Erkenntnisse zu den Hintergründen der Tat vor, die erst mit erheblichem Zeitverzug der Polizei gemeldet ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 13:09

    POL-KA: (KA) Malsch - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt mit rund 3 Promille

    Karlsruhe (ots) - Am Donnerstagabend nahm ein 32-jähriger VW-Fahrer alkoholisiert am Straßenverkehr teil und gefährdete hierbei wohl andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 32-Jährige gegen 18:30 Uhr auf der L608 von Völkersbach in Richtung Neumalsch unterwegs. Eine Zeugin beobachtete, wie der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren