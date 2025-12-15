Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall in Karlsruhe-Durlach

Karlsruhe (ots)

Die Trunkenheitsfahrt eines 42-Jährigen endete am Sonntagmorgen in mehreren Sachbeschädigungen und einem sechsstelligen Sachschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 42-Jährige gegen 06:45 Uhr mit seinem Toyota auf der Bundesstraße 3 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Hohenwettersbach. Auf Höhe des Zündhütle geriet er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung alleinbeteiligt nach links in den Gegenverkehr und überfuhr zunächst offenbar eine Verkehrsinsel. Im weiteren Verlauf beschädigte er mehrere Verkehrszeichen, kollidierte mit dem Stahlträger einer Bahnschranke und blieb nach dem Zusammenstoß mit dem Mast einer Oberleitung stehen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen Alkoholwert von etwa einem Promille fest und beschlagnahmten in der Folge den Führerschein des Fahrers. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund der Kollision mit der Bahnschranke und der Beschädigung einer Oberleitung geriet der Bahnverkehr bis etwa 09:45 Uhr zeitweise außer Betrieb.

Im Rahmen des Verkehrsunfalls blieb der 42-Jährige unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell