PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der L 558

Karlsruhe (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall am Samstagnachmittag überschlug sich ein Fahrzeug drei Mal. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin gegen 15:50 Uhr mit drei Kindern im Alter von neun Monaten bis fünf Jahren auf der Landesstraße 558 von Friedrichstal in Fahrtrichtung Linkenheim-Hochstetten. Wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern, kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Gebüsch und überschlug sich offenbar drei Mal. Anschließend blieb der VW auf dem Dach liegen.

Ersthelfer befreiten die Insassen aus dem Pkw. Die 32-jährige Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, das fünfjährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Die beiden anderen Kinder blieben nach aktuellen Erkenntnissen wohl unverletzt.

Vorsorglich wurden alle vier Insassen in ein Krankenhaus transportiert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die L 558 bis etwa 18:10 Uhr voll gesperrt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.12.2025 – 11:46

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht nach Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Am Samstag, zwischen 14:00 Uhr und 22:30 Uhr, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Wohnhaus in der Saarlandstraße in Knielingen einzubrechen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Diebe alle Schubladen sowie Schränke ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:39

    POL-KA: (KA) Bretten - Fahrzeug überschlägt sich nach Trunkenheitsfahrt

    Karlsruhe (ots) - Eine Trunkenheitsfahrt endete am Sonntagnachmittag mit einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294, bei dem sich ein Fahrzeug mindestens einmal überschlug. Nach aktuellem Kenntnisstand war ein 36-jähriger Honda-Fahrer gegen 15:30 Uhr von Bretten in Fahrtrichtung Pforzheim unterwegs. Hierbei fuhr er laut Zeugenaussagen wohl mehrfach auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren