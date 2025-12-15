Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Zwei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf der L 558

Karlsruhe (ots)

Bei einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall am Samstagnachmittag überschlug sich ein Fahrzeug drei Mal. Zwei Personen wurden verletzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr eine 32-jährige VW-Fahrerin gegen 15:50 Uhr mit drei Kindern im Alter von neun Monaten bis fünf Jahren auf der Landesstraße 558 von Friedrichstal in Fahrtrichtung Linkenheim-Hochstetten. Wohl infolge nicht angepasster Geschwindigkeit geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern, kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Gebüsch und überschlug sich offenbar drei Mal. Anschließend blieb der VW auf dem Dach liegen.

Ersthelfer befreiten die Insassen aus dem Pkw. Die 32-jährige Fahrerin zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, das fünfjährige Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Die beiden anderen Kinder blieben nach aktuellen Erkenntnissen wohl unverletzt.

Vorsorglich wurden alle vier Insassen in ein Krankenhaus transportiert.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die L 558 bis etwa 18:10 Uhr voll gesperrt.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

