POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei sucht nach Zeugen

Am Samstag, zwischen 14:00 Uhr und 22:30 Uhr, nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Wohnhaus in der Saarlandstraße in Knielingen einzubrechen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Auf der Suche nach Beute durchwühlten die Diebe alle Schubladen sowie Schränke und nahmen Bargeld an sich.

In der Nordweststadt gelangten Unbekannte am Sonntag, in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 06:45 Uhr, vermutlich über die Gartenseite auf die Terrasse eines in der Eugen-Richter-Straße gelegenen Einfamilienhauses. In der Folge brachen die Täter die Terrassentür gewaltsam auf und durchsuchten verschiedene Zimmer des Erdgeschosses, während die Bewohner im ersten Obergeschoss schliefen. Die Diebe entwendeten unter anderem elektronische Geräte sowie einen Geldbeutel mit Bargeld und diversen Karten.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

