Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Auf der Horst/Diebe stehlen schwarze Mercedes V-Klasse

Coesfeld (ots)

Diebe haben in Ottmarsbocholt eine schwarze Mercedes V-Klasse aus einem Carport auf einem Privatgrundstück gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen Montag (15.12.), 20.00 Uhr und Dienstag (16.12.), 09.45 Uhr. Besondere Merkmale: Das Fahrzeug ist mit einer Rampe für Rollstuhlfahrer ausgestattet, auf der Heckklappe befindet sich ein Aufkleber mit einem Rollstuhlfahrersymbol. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

