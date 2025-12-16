POL-COE: Senden-Ottmarsbocholt, Auf der Horst/Diebe stehlen schwarze Mercedes V-Klasse

Coesfeld (ots) - Auf der K23 ist am Montag (15.12.25) ein Auto mit einer Fußgängerin kollidiert. Gegen 18.30 Uhr befuhr der 71-jährige Autofahrer aus Lüdinghausen die Straße in Richtung Senden, als es zum Zusammenstoß mit einer 14-jährigen Fußgängerin aus Senden kam. Diese kam verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, ...

