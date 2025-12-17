PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Kontaktmöglichkeiten der Beratungsstelle der Kriminalpolizei über die Feiertage

Coesfeld (ots)

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei im Kreis Coesfeld ist vom 22.12.2025 bis 07.01.2026 unter der gewohnten Rufnummer 02541/14444 erreichbar. Über diese können auch individuelle Beratungstermine vereinbart werden. Die Dienststelle an der Bernhard-von-Galen-Straße 7a in der Coesfelder Innenstadt bleibt während dieser Zeit geschlossen und ist ab dem 08.01.2026 wieder für Sie geöffnet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

