Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Bodelschwinghweg/Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch (17.12.) in ein Haus am Bodelschwinghweg ein. Zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten im Gebäude diverse Räume, Schränke und Schubladen. Am Ende flüchteten die Einbrecher mit Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

