POL-COE: Lüdinghausen, Bodelschwinghweg/Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter drangen am Mittwoch (17.12.) in ein Haus am Bodelschwinghweg ein. Zwischen 08.00 Uhr und 13.15 Uhr hebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und durchsuchten im Gebäude diverse Räume, Schränke und Schubladen. Am Ende flüchteten die Einbrecher mit Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren.
