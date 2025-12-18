POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/Unbekannte scheitern an Bäckereitür
Coesfeld (ots)
Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag (16.12.) auf Mittwoch (17.12.), in eine Bäckerei an der Letter Straße einzubrechen. Sie hebelten an einer Seitentür, die auf die Kupferstraße führt, scheiterten jedoch: Die Tür wurde zwar beschädigt, die Täter gelangten jedoch nicht in die Bäckerei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-140 entgegen.
