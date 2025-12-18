PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/Unbekannte scheitern an Bäckereitür

Coesfeld (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht von Dienstag (16.12.) auf Mittwoch (17.12.), in eine Bäckerei an der Letter Straße einzubrechen. Sie hebelten an einer Seitentür, die auf die Kupferstraße führt, scheiterten jedoch: Die Tür wurde zwar beschädigt, die Täter gelangten jedoch nicht in die Bäckerei. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter der Rufnummer 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

