POL-COE: Olfen, Lüdinghauser Straße (B235), Birkenallee/Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (17.12.) gegen 15.50 Uhr auf der Lüdinghauser Straße (B235) in Höhe der Einmündung Birkenallee ereignete, wurden zwei Menschen verletzt.

Ein 60-jähriger Lüdinghauser war mit seinem VW Tiguan auf der Birkenallee in Richtung Lüdinghausen unterwegs. Beim Einbiegen auf die Lüdinghauser Straße (B235) missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden 20-jährigen Frau aus Oer-Erkenschwick, die mit ihrem Mercedes in Richtung Olfen unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen und wurden dabei stark beschädigt.

Die 20-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch Kräfte der Feuerwehr befreit werden. Rettungswagen brachten beide Unfallbeteiligten in umliegende Krankenhäuser, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn der B235 war für die Unfallaufnahme bis etwa 18.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

