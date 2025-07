Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl aus Pkw

Erwitte (ots)

Am 23.07.2025, um 03:46 Uhr, erhielt der Besitzer eines Pkw Hyundai auf seinem Smartphone einen Hinweis, dass sein Fahrzeug entriegelt sei. Wahrgenommen hatte der Geschädigte diesen Hinweis allerdings erst am Morgen. Demnach gelangten Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Art und Weise in den Innenraum des Pkw. Aus der Mittelkonsole entnahmen die Diebe das Portmonee des Geschädigten. In der Geldbörse befanden sich sämtliche Ausweispapiere, sowie eine mittlere, dreistellige Bargeldsumme. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen am Schäferkämper Weg in Bad Westernkotten gemacht hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

