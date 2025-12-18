Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bahnhof/Fahrraddieb festgenommen

Coesfeld (ots)

Einen Mann, der offenbar Fahrräder stehlen wollte, nahmen Polizeibeamte am Mittwoch (17.12.) gegen 16.30 Uhr an der Fahrradgarage am Bahnhof Dülmen fest. Das verdächtige Verhalten des 32-jährigen Dortmunders war zuvor einem Kriminalbeamten aufgefallen, der in seiner Freizeit vor Ort war. Hinzugerufene Streifenwagenbesatzungen kontrollierten den Verdächtigen und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie neben deliktstypischem Aufbruchswerkzeug auch u.a. eine fremde Bankkarte. Da der Mann sich nicht ausweisen konnte, brachten ihn die Polizeibeamten zur Wache in Dülmen, wo seine Identität schließlich geklärt werden konnte. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann bereits ein Untersuchungshaftbefehl vorlag. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

