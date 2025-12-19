Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, L580/ Auto und Pedelecfahrer kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein Pedelecfahrer kollidierten am Donnerstag (18.12.25) an der L580. Gegen 17 Uhr befuhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Billerbeck die Landstraße in Fahrtrichtung Rorup. Er beabsichtigte, nach rechts auf die K52 abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 17-jährigen Billerbecker, der auf einem Pedelec auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Billerbeck unterwegs war. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Jugendliche in ein Krankenhaus.

