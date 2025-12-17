PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kontrollwoche ROADPOL

Landau (ots)

Wie bereits veröffentlicht, finden vom 15. bis 21. Dezember 2025 im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche im Polizeipräsidium Rheinpfalz Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr statt, siehe Pressemeldung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6178098

Diesbezüglich mussten am Montag diverse Fahrzeugführer beanzeigt werden.

Gegen 9 Uhr wurde im Horstring ein 49-Jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. An seinem Gefährt waren keine erforderlichen Versicherungskennziechen angebracht. Nach erkannten Auffallerscheinungen verlief ein Vortest positiv auf THC.

Gegen 14:40 Uhr sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades im Bereich des Danziger Platzes kontrolliert werden. Er versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 20-Jährige festgestellt werden. Über eine Fahrerlaubnis verfügte er nicht. Auch hier konnten Auffälligkeiten erkannt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten,

In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Personen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Zwei weitere Personen mussten beanzeigt werden, da sie keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Hier handelte es sich um einen 15-Jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, welcher in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert wurde und einen 38-Jährigen PKW-Fahrer. Bei dem PKW-Fahre erfolgte die Kontrolle um 12 Uhr in der Haardtstraße.

Mit weiteren verstärkten Kontrollen darf gerechnet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

