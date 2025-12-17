Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Kontrollwoche ROADPOL

Landau

Wie bereits veröffentlicht, finden vom 15. bis 21. Dezember 2025 im Rahmen der ROADPOL Kontrollwoche im Polizeipräsidium Rheinpfalz Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr statt, siehe Pressemeldung

Diesbezüglich mussten am Montag diverse Fahrzeugführer beanzeigt werden.

Diesbezüglich mussten am Montag diverse Fahrzeugführer beanzeigt werden.

Gegen 9 Uhr wurde im Horstring ein 49-Jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. An seinem Gefährt waren keine erforderlichen Versicherungskennziechen angebracht. Nach erkannten Auffallerscheinungen verlief ein Vortest positiv auf THC.

Gegen 14:40 Uhr sollte der Fahrer eines Kleinkraftrades im Bereich des Danziger Platzes kontrolliert werden. Er versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen konnte der 20-Jährige festgestellt werden. Über eine Fahrerlaubnis verfügte er nicht. Auch hier konnten Auffälligkeiten erkannt werden, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten,

In beiden Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Personen wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

Zwei weitere Personen mussten beanzeigt werden, da sie keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnten. Hier handelte es sich um einen 15-Jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades, welcher in der Schneiderstraße in Landau kontrolliert wurde und einen 38-Jährigen PKW-Fahrer. Bei dem PKW-Fahre erfolgte die Kontrolle um 12 Uhr in der Haardtstraße.

Mit weiteren verstärkten Kontrollen darf gerechnet werden.

