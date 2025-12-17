Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Zu enges Überholmanöver- Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 16.12.2025 befuhr gegen 09:30 Uhr eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad die Arbotstraße in Landau in Richtung Stadtmitte. Sie wurde von einem schwarzen Fahrzeug überholt und geschnitten. Die 12-Jährige versuchte, nach rechts auszuweichen. Hierbei stürzte sie. Sie wurde durch den Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des schwarzen PKW flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

