POL-PDLD: Germersheim - LKW-Anhänger umgekippt

Landau (ots) - Am 15.12.2025 parkte gegen 11 Uhr eine 54-jährige VW-Fahrerin ihren PKW auf einem Parkplatz in der Nähe des Eingangs eines Supermarktes in der Johannes-Kopp-Straße. Nur 10 Minuten später musste sie einen frischen Unfallschaden an ihrem PKW feststellen. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu ...

mehr