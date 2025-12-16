PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Germersheim - LKW-Anhänger umgekippt

Germersheim (ots)

Am 16.12.2025 um 14.15 Uhr befuhr ein 43-jähriger LKW-Fahrer die Konrad-Nolte-Straße und wollte auf die Sondernheimer Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang fiel der geladene Containeranhänger um und landete auf dem neben der Fahrbahn befindlichen Fahrradweg. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 EUR. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt und ist während der aktuell laufenden Bergung immer noch nur eingeschränkt befahrbar.

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

