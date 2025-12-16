POL-PDLD: Lingenfeld - vorbildliche Eltern, zufriedene Polizei
Lingenfeld (ots)
Eine Schulwegkontrolle ohne jegliche Beanstandung fand gestern Morgen in der Humboldtstraße in Lingenfeld statt. Insbesondere lobten die eingesetzten Beamten die sorgfältige Kindersicherung, welche bei der Kontrolle im Fokus stand.
