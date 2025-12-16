PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Oberotterbach - 15 Autofahrer im Ort zu schnell

Oberotterbach (ots)

Im Zeitraum von 10:10h bis 10:45h wurden am Montag, 15.12.25 durch Polizisten der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in der Weinstraße in Oberotterbach Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei 40 gemessenen Fahrzeugen ergaben sich 15 Überschreitungen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 46km/h. Erlaubt sind an der Örtlichkeit 30km/h. Des Weiteren konnten bei allgemeinen Verkehrskontrollen vier technische Mängel, ein Handy- sowie ein Gurtverstoß festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

