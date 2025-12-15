Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Straßenverkehrsgefährdung

Herxheim (ots)

Am 14.12.2025 befuhr gegen 18:50 Uhr ein 31-jähriger Ford-Fahrer die Oberhohlstraße in Herxheim. Angeblich sei ihm ein PKW entgegengekommen, welcher zu weit links fuhr. Daher musste der 31-Jährge nach seinen Angaben ausweichen und kollidierte mit einem geparkten PKW. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 31-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

