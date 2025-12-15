Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Bei Einbruch Werkzeug entwendet- Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum (12.12.2025 - 14.12.2025) drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus ein, welches sich auf einem Grundstück zwischen Landau-Godramstein und Böchingen befindet. Hierbei wurde ein Vorhängeschloss gewaltsam entfernt. Entwendet wurden diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe beträgt circa 700 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

