POL-PDLD: Landau - Bei Einbruch Werkzeug entwendet- Zeugen gesucht

Landau (ots)

Im Tatzeitraum (12.12.2025 - 14.12.2025) drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus ein, welches sich auf einem Grundstück zwischen Landau-Godramstein und Böchingen befindet. Hierbei wurde ein Vorhängeschloss gewaltsam entfernt. Entwendet wurden diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe beträgt circa 700 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

