Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Spritztour endet im Acker

Wörth am Rhein (ots)

In der Nacht zum Sonntag endete die Spritztour eines 15-jährigen Jugendlichen mit dem Auto der Eltern versehentlich im Acker in der Nähe von Wörth. Wohin die Fahrt eigentlich hätte gehen sollen, ist nicht bekannt. Da bei dem Jugendlichen betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festzustellen waren, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Trotz der Leichtsinnigkeit wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

