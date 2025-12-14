POL-PDLD: Spritztour endet im Acker

Germersheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:00 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann aus Germersheim vor einer Gaststätte in der Straße An der Hochschule von drei männlichen Personen im Alter von 29 bis 40 Jahren angegriffen. Die zum Teil alkoholisierten Männer traten und schlugen mit Fäusten und einem Gürtel gemeinsam auf den 31-jährigen ein und bedrohten diesen. Zuvor entwendete der Angegriffene ...

mehr