POL-PDLD: Spritztour endet im Acker
Wörth am Rhein (ots)
In der Nacht zum Sonntag endete die Spritztour eines 15-jährigen Jugendlichen mit dem Auto der Eltern versehentlich im Acker in der Nähe von Wörth. Wohin die Fahrt eigentlich hätte gehen sollen, ist nicht bekannt. Da bei dem Jugendlichen betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festzustellen waren, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Trotz der Leichtsinnigkeit wurde niemand verletzt.
