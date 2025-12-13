PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 81-Jähriger

Lingenfeld (ots)

Seit Samstag, 13.12.2025, wird eine in Lingenfeld wohnende 81-Jährige vermisst. Sie verließ am Samstag gegen 12:00 Uhr das dortige Seniorenheim, wo sie auch zuletzt in ihrem Zimmer gesehen wurde. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 81-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 81-Jährigen:

Die Vermisste trug einen grauen Pullover, Brille, eine graue Hose, keine Jacke und Hausschuhe. Sie wird als dünn beschrieben und hat kurze graue Haare.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274 9580 an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 9580
pigermersheim@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

