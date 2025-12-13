PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants beim Ausparken einen anderen PKW touchiert und war anschließend gegen ein Schild des Restaurants gefahren und verursachte so einen Schaden im vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei vor Ort war die Ursache des Unfalls schnell gefunden. Der 22-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert weit oberhalb des gesetzlich festgelegten Limits, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet werden musste. Da die Begleitung des Fahrers ebenfalls alkoholisiert war wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Hinzu kam, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Insgesamt dürfte sich der Besuch des Restaurants für den Beschuldigten nicht gelohnt haben. Neben dem eingeleiteten Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis, wird er für den entstandenen Schaden zur Rechenschaft gezogen werden. Außerdem wird eine mögliche Erlangung einer Fahrerlaubnis erheblich erschwert sein. Auch der Halter des unfallverursachenden Fahrzeugs, muss sich nun um die Schadensregulierung an seinem PKW kümmern und sieht sich einem Ermittlungsverfahren wegen Zulassen von Fahren ohne Fahrerlaubnis konfrontiert.

