Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss

Altdorf (ots)

Am Freitagabend (12.12.2025) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Altdorf. Hierbei befuhr ein 38-jähriger mit seinem Ford Transit die K 6 von Venningen in Richtung Altdorf und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seines alkoholisierten Zustandes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer kollidierte zunächst mit der Verkehrsinsel und landete anschließend mit seinem PKW mittig auf dem Kreisel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe ca. 20.000EUR. Der Fahrer wurde beim Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Gegen der 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurde eine Blutprobe entnommen.

