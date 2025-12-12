PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss

POL-PDLD: Unfall unter Alkoholeinfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Altdorf (ots)

Am Freitagabend (12.12.2025) kam es gegen 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Altdorf. Hierbei befuhr ein 38-jähriger mit seinem Ford Transit die K 6 von Venningen in Richtung Altdorf und verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und seines alkoholisierten Zustandes die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer kollidierte zunächst mit der Verkehrsinsel und landete anschließend mit seinem PKW mittig auf dem Kreisel. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe ca. 20.000EUR. Der Fahrer wurde beim Verkehrsunfall nur leicht verletzt. Gegen der 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Weiterhin wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 18:18

    POL-PDLD: Bilanz der Kontrollwoche Ablenkung im Straßenverkehr der Polizeiinspektion Landau

    Landau (ots) - Viele Fahrzeugführer unterschätzen die Gefahren der Handynutzung am Steuer. Nur zwei Sekunden bei Tempo 50 aufs Handy zu blicken, bedeutet 28 Meter Blindflug. Bei Tempo 100 sind es sogar schon über 50 Meter. Laut dem Europäischem Verkehrssicherheitsrat steigt das Unfallrisiko durch das Schreiben von Nachrichten am Steuer um das 23-fache. Diese ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:41

    POL-PDLD: Herxheim - Einbruchsversuch scheitert - Zeugen gesucht

    Herxheim (ots) - Am 11.12.2025 wurde gegen 18:30 Uhr durch die 74-jährige Geschädigte in der Stettiner Straße in Herxheim festgestellt, dass unbekannte Täter versuchten ihre Terrassentür aufzuhebeln. Hierdurch entstand Sachschaden an der Terrassentür. In das Objekt gelangten die unbekannten Täter nicht. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen besteht die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren