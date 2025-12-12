Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Einbruchsversuch scheitert - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am 11.12.2025 wurde gegen 18:30 Uhr durch die 74-jährige Geschädigte in der Stettiner Straße in Herxheim festgestellt, dass unbekannte Täter versuchten ihre Terrassentür aufzuhebeln. Hierdurch entstand Sachschaden an der Terrassentür. In das Objekt gelangten die unbekannten Täter nicht. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen besteht die Vermutung, dass diese kurz zuvor bei der Tatausführung gestört wurden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei Landau bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 zu melden.

