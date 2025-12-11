Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Renitente Bettelbetrüger

Maikammer (ots)

In einer renitenten Art und Weise wurde heute (11.12.2025) um 13 Uhr eine 70 Jahre alte Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Südumgehung von zwei vermeintlichen taubstummen Bettlern mittels eines Zettels um eine Geldspende gebeten. Nachdem ein Mann der Frau zur Hilfe kam, flüchteten die beiden Unbekannten zu Fuß in Richtung Edenkoben, wo sie in ein Fahrzeug einstiegen und mit hoher Geschwindigkeit flüchteten. Infolge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Auto am Ortsausgang von Edenkoben festgestellt und kontrolliert werden. Da sich die beiden Unbekannten auch während der Kontrolle sehr ungehalten gegenüber der Streife verhielten, wurden sie gefesselt und zum Zwecke der Identitätsfeststellung zur Dienststelle gebracht. Gegen einen der beiden Bettler, ein 21 Jahre alter Mann aus dem benachbarten Ausland lag ein offener Haftbefehl vor, sein 19 Jahre alter Komplize war bislang polizeilich unbekannt. Beide wurden erkennungsdienstlich behandelt und auf freien Fuß gesetzt, nachdem der ältere Mann den ausstehenden Haftbefehl bezahlt hatte. Die Ermittlungen dauern an.

