Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht

Landau (ots)

In den Abendstunden des 10.12.2025 drangen unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Albert-Einstein-Straße in Landau ein. Entwendet wurden drei hochwertige Fahrräder. Die Schadenshöhe beträgt circa 18.000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell