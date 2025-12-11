Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 09.12.2025 stellte der 24-jährige Geschädigte gegen 17 Uhr seinen E-Scooter in der Woogstraße in Landau ab und sicherte diesen mit einem Schloss. Gegen 19 Uhr musste er feststellen, dass der E-Scooter durch unbekannte Täter entwendet wurde. Die Schadenshöhe beträgt circa 170 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell