POL-PDLD: Bad Bergzabern - Mit 1,26 Promille Pkw geführt

Germersheimn/ Weingarten (ots) - Am Dienstag, den 10.12.2025 kam es in Weingarten und Germersheim zu mehreren Betrügen durch "Falsche Bankmitarbeiter". Die Betrüger nahmen zunächst telefonischen Kontakt zu ihren Opfern auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Aufgrund angeblich unberechtigter Abbuchungen von deren Bankkonten, welche bis dato tatsächlich nicht stattgefunden hatten, kündigte man zum Schutz vor ...

