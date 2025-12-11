PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Mit 1,26 Promille Pkw geführt

Bad Bergzabern (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde um 02:36h ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer in der Weinstraße in Bad Bergzabern kontrolliert. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,26Promille. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

