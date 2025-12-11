POL-PDLD: Bad Bergzabern - Mit 1,26 Promille Pkw geführt
Bad Bergzabern (ots)
In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde um 02:36h ein 39-jähriger Peugeot-Fahrer in der Weinstraße in Bad Bergzabern kontrolliert. Hierbei konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,26Promille. Aus diesem Grund wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
