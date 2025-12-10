PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Edenkoben - Ungesicherte Ladung

  • Bild-Infos
  • Download

A65/Edenkoben (ots)

Weil er seine Ladung teilweise lose auf der Transportfläche seines LKW mitführte, wurde am Dienstagmittag ein 56 Jahre alter LKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer musste sein Transportgut nachsichern, bevor er weiterfahren durfte. Ungesicherte Ladung kann zu schweren Unfällen führen und ist rechtlich nicht zulässig. Die Verantwortung für die Ladungssicherung liegt nicht nur beim Fahrer, sondern auch beim Halter und Verlader. Jeder Beteiligte muss sicherstellen, dass die Ladung vorschriftsgemäß gesichert ist, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld sanktioniert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

