POL-PDLD: A65/Edenkoben - Ungesicherte Ladung
A65/Edenkoben (ots)
Weil er seine Ladung teilweise lose auf der Transportfläche seines LKW mitführte, wurde am Dienstagmittag ein 56 Jahre alter LKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer musste sein Transportgut nachsichern, bevor er weiterfahren durfte. Ungesicherte Ladung kann zu schweren Unfällen führen und ist rechtlich nicht zulässig. Die Verantwortung für die Ladungssicherung liegt nicht nur beim Fahrer, sondern auch beim Halter und Verlader. Jeder Beteiligte muss sicherstellen, dass die Ladung vorschriftsgemäß gesichert ist, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Zuwiderhandlungen werden mit einem Bußgeld sanktioniert.
