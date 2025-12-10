POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrt

Wörth am Rhein (ots) - Der Polizei wurde am 08.12.25 ein Einbruch in ein leestehendes Haus in Wörth-Schaidt in der Straße "Im Ziegelfeld" gemeldet. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht genau bestimmbar. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster auf und verschaffte sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche ...

