Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrt

Schweigen-Rechtenbach (ots)

Am Dienstag, 09.12.25 wurde um 11:30h ein 26-jähriger Autofahrer nahe der gemeinsamen deutsch-französischen Grenze kontrolliert. Hierbei konnten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

