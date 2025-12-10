POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Trunkenheitsfahrt
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Am Dienstag, 09.12.25 wurde um 11:30h ein 26-jähriger Autofahrer nahe der gemeinsamen deutsch-französischen Grenze kontrolliert. Hierbei konnten betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt werden, weshalb dem Mann im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
