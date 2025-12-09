Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Einbruch in leerstehendes Haus

Wörth am Rhein (ots)

Der Polizei wurde am 08.12.25 ein Einbruch in ein leestehendes Haus in Wörth-Schaidt in der Straße "Im Ziegelfeld" gemeldet. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht genau bestimmbar. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster auf und verschaffte sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell