POL-PDLD: Wörth - Einbruch in leerstehendes Haus
Wörth am Rhein (ots)
Der Polizei wurde am 08.12.25 ein Einbruch in ein leestehendes Haus in Wörth-Schaidt in der Straße "Im Ziegelfeld" gemeldet. Der genaue Tatzeitpunkt ist nicht genau bestimmbar. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelte ein bisher unbekannter Täter ein Fenster auf und verschaffte sich somit Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Wörth unter 07271 92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell