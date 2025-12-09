POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren
Schweigen-Rechtenbach (ots)
Am gestrigen Montag wurde um 12:30h ein 25-jähriger Autofahrer nahe der gemeinsamen deutsch-französischen Grenze auf seine Verkehrstüchtigkeit hin kontrolliert. Hierbei konnte eine THC-Beeinflussung festgestellt werden, weshalb ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.
