POL-PDLD: Schweigen-Rechtenbach - Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Annweiler (ots) - Am 09.12.2025 befuhr gegen 01:47 Uhr eine 34-jährige Ford-Fahrerin die B48 von Annweiler in Richtung Wernersberg. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit einem Baum, sodass der PKW sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die 34-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein ...

mehr