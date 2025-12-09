Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Mit PKW überschlagen

Annweiler (ots)

Am 09.12.2025 befuhr gegen 01:47 Uhr eine 34-jährige Ford-Fahrerin die B48 von Annweiler in Richtung Wernersberg. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte sie mit einem Baum, sodass der PKW sich überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die 34-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Zu allem Überfluss konnte während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Daher wurde der 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Sie wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten müssen.

