POL-PDLD: Herxheim/Billigheim-Ingenheim - Einbrüche - Zeugen gesucht

Herxheim/Billigheim-Ingenheim (ots)

Über das Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen, welcher der Polizeiinspektion am gestrigen Montag mitgeteilt wurden. In der Leonard-Peters-Straße in Herxheim schlugen unbekannte Täter ein Fenster einer Firma ein. Ins Innere gelnagten sie nicht. Der Schaden beläuft sich auf circa 1200 Euro.

In der St-Christophorus-Straße in Herxheim wurde in einen auf einem Firmengelände befindlichen Bauwagen eingebrochen. Entwendet wurde hierbei Werkzeug. Die Schadenshöhe liegt bei 800 Euro.

Ebenfalls Werkzeug und auch Elektrogeräte wurden bei einem Einbruch in eine Garage in Billigheim-Ingenheim in der Marktstraße entwendet. Der angerichtete Schaden beläuft sich hier auf circa 3000 Euro.

In allen Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Landau bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 zu melden.

