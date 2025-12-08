Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am Freitagabend (05.12.2025, zwischen 19:45 Uhr und 22:10 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Herrenweg in Herxheim einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück und versuchten anschließend, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Die Täter flüchteten unerkannt, ohne das Gebäude betreten zu haben. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Landau bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 zu melden.

