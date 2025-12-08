PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am Freitagabend (05.12.2025, zwischen 19:45 Uhr und 22:10 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Herrenweg in Herxheim einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück und versuchten anschließend, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Die Täter flüchteten unerkannt, ohne das Gebäude betreten zu haben. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Landau bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 06341/287-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 08.12.2025 – 09:30

    POL-PDLD: Bellheim - LKW Unfall

    Bellheim (ots) - Am Sonntagmittag befuhr ein LKW-Fahrer die Hauptstraße von Bellheim in Fahrtrichtung Hördt. Am Ortsausgang kollidierte er mit dem dortigen Metallbogen, der dadurch umfiel und die Straße blockierte. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Straße wieder geräumt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958-0 ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:40

    POL-PDLD: Alkohol am Steuer

    Edesheim (ots) - In der Nacht des 07.12.2025 gegen 00:56 Uhr wurde durch Kräfte der Polizei Edenkoben ein 23-jähriger PKW-Führer in der Staatsstraße in Edesheim kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest sorgte mit einem Wert von 0,6 Promille für Klarheit. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren was bei einem Erstverstoß mit 500,- Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:36

    POL-PDLD: Diebstahl aus der Spendenkasse

    Maikammer (ots) - Am Vormittag des 06.12.2025 wurde durch einen bislang unbekannten Täter circa 20,- Euro Bargeld aus der Spendenkasse des Pfarrhauses des Bistum Speyer entwendet. Der Tatzeitraum in der Kirchstraße ist zwischen 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl oder zu tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder unter ...

    mehr
