Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - LKW Unfall

Bellheim (ots)

Am Sonntagmittag befuhr ein LKW-Fahrer die Hauptstraße von Bellheim in Fahrtrichtung Hördt. Am Ortsausgang kollidierte er mit dem dortigen Metallbogen, der dadurch umfiel und die Straße blockierte. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Straße wieder geräumt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim
Telefon: 07274 958-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

