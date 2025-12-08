POL-PDLD: Bellheim - LKW Unfall
Bellheim (ots)
Am Sonntagmittag befuhr ein LKW-Fahrer die Hauptstraße von Bellheim in Fahrtrichtung Hördt. Am Ortsausgang kollidierte er mit dem dortigen Metallbogen, der dadurch umfiel und die Straße blockierte. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Straße wieder geräumt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.
