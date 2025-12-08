POL-PDLD: Bellheim - LKW Unfall

Edesheim (ots) - In der Nacht des 07.12.2025 gegen 00:56 Uhr wurde durch Kräfte der Polizei Edenkoben ein 23-jähriger PKW-Führer in der Staatsstraße in Edesheim kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest sorgte mit einem Wert von 0,6 Promille für Klarheit. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren was bei einem Erstverstoß mit 500,- Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von ...

