Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus der Spendenkasse

Maikammer (ots)

Am Vormittag des 06.12.2025 wurde durch einen bislang unbekannten Täter circa 20,- Euro Bargeld aus der Spendenkasse des Pfarrhauses des Bistum Speyer entwendet. Der Tatzeitraum in der Kirchstraße ist zwischen 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl oder zu tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell