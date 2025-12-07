PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus der Spendenkasse

Maikammer (ots)

Am Vormittag des 06.12.2025 wurde durch einen bislang unbekannten Täter circa 20,- Euro Bargeld aus der Spendenkasse des Pfarrhauses des Bistum Speyer entwendet. Der Tatzeitraum in der Kirchstraße ist zwischen 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl oder zu tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder unter piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Schlicht, PK

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 08:02

    POL-PDLD: Wenn zwei sich streiten, freut sich auch mal die Polizei

    Bad Bergzabern (ots) - Am 06.12.2025, gegen 18:45 Uhr, rückte die Polizei wegen eines Streits zwischen einem Mann und einer Frau in der Maxburgstraße in Bad Bergzabern aus. Bei der dort durchgeführten Personenkontrolle fiel der 33-jährige Mann aus Bad Bergzabern vor allem durch starken Kaltschweiß und seiner Nervosität auf. Als die Beamten eine Durchsuchung seiner Person nach Betäubungsmitteln ankündigten, ließ ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:58

    POL-PDLD: Zeugen gesucht- Einbruch in Textildiscounter

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Zwischen 05.12.2025, 19:00 Uhr und 06.12.2025, 08: 35 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Textildiscounter in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach ein. Aufgrund der Spurenlage hatten die Täter die Tür des Lieferanteneingangs gewaltsam aufgebrochen und sich somit Zutritt zum Markt verschafft. Die genaue Schadenshöhe und ob überhaupt etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Wer ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:44

    POL-PDLD: Auseinandersetzung nach Diskothekenbesuch - Zeugenaufruf

    Landau (ots) - Am Sonntagmorgen, den 07.12.2025 gegen 03:40 Uhr wurde ein 45-Jähriger vor einer Diskothek im Landauer Stadtbereich von mehreren Personen angegriffen und hierbei leicht verletzt. Anschließend entwendeten die Unbekannten persönliche Gegenstände des 45-Jährigen im Wert von ungefähr 300EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 sowie pilandau@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren