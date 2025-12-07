PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wenn zwei sich streiten, freut sich auch mal die Polizei

Bad Bergzabern (ots)

Am 06.12.2025, gegen 18:45 Uhr, rückte die Polizei wegen eines Streits zwischen einem Mann und einer Frau in der Maxburgstraße in Bad Bergzabern aus. Bei der dort durchgeführten Personenkontrolle fiel der 33-jährige Mann aus Bad Bergzabern vor allem durch starken Kaltschweiß und seiner Nervosität auf. Als die Beamten eine Durchsuchung seiner Person nach Betäubungsmitteln ankündigten, ließ er prompt ein Tütchen mit weißer Substanz fallen- offenbar in der Hoffnung, niemand merkt´s. Tat aber jeder. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten noch ein weiteres Tütchen mit der gleichen Substanz. Beide Tütchen wurden sichergestellt und gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Telefon: 06343-9334-0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

