PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkohol am Steuer

Edesheim (ots)

In der Nacht des 07.12.2025 gegen 00:56 Uhr wurde durch Kräfte der Polizei Edenkoben ein 23-jähriger PKW-Führer in der Staatsstraße in Edesheim kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest sorgte mit einem Wert von 0,6 Promille für Klarheit. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren was bei einem Erstverstoß mit 500,- Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat geahndet wird. Die Person selbst gab an, dass sie lediglich zwei Bier getrunken hatte. Die Polizei Edenkoben weißt darauf hin, dass bei einem Verkehrsunfall schon 0,3 Promille für das Einleiten einer dementsprechenden Strafanzeige führen kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Schlicht, PK

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:36

    POL-PDLD: Diebstahl aus der Spendenkasse

    Maikammer (ots) - Am Vormittag des 06.12.2025 wurde durch einen bislang unbekannten Täter circa 20,- Euro Bargeld aus der Spendenkasse des Pfarrhauses des Bistum Speyer entwendet. Der Tatzeitraum in der Kirchstraße ist zwischen 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Diebstahl oder zu tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder unter ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 08:02

    POL-PDLD: Wenn zwei sich streiten, freut sich auch mal die Polizei

    Bad Bergzabern (ots) - Am 06.12.2025, gegen 18:45 Uhr, rückte die Polizei wegen eines Streits zwischen einem Mann und einer Frau in der Maxburgstraße in Bad Bergzabern aus. Bei der dort durchgeführten Personenkontrolle fiel der 33-jährige Mann aus Bad Bergzabern vor allem durch starken Kaltschweiß und seiner Nervosität auf. Als die Beamten eine Durchsuchung seiner Person nach Betäubungsmitteln ankündigten, ließ ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 07:58

    POL-PDLD: Zeugen gesucht- Einbruch in Textildiscounter

    Schweigen-Rechtenbach (ots) - Zwischen 05.12.2025, 19:00 Uhr und 06.12.2025, 08: 35 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Textildiscounter in der Weinstraße in Schweigen-Rechtenbach ein. Aufgrund der Spurenlage hatten die Täter die Tür des Lieferanteneingangs gewaltsam aufgebrochen und sich somit Zutritt zum Markt verschafft. Die genaue Schadenshöhe und ob überhaupt etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren