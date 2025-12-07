Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkohol am Steuer

Edesheim (ots)

In der Nacht des 07.12.2025 gegen 00:56 Uhr wurde durch Kräfte der Polizei Edenkoben ein 23-jähriger PKW-Führer in der Staatsstraße in Edesheim kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest sorgte mit einem Wert von 0,6 Promille für Klarheit. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren was bei einem Erstverstoß mit 500,- Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat geahndet wird. Die Person selbst gab an, dass sie lediglich zwei Bier getrunken hatte. Die Polizei Edenkoben weißt darauf hin, dass bei einem Verkehrsunfall schon 0,3 Promille für das Einleiten einer dementsprechenden Strafanzeige führen kann.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell