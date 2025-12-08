PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 07.12.2025 parkte eine 53-jährige BMW-Fahrerin ihren PKW gegen 11 Uhr in der Cornichonstraße im Bereich des dortigen Krankenhauses. Als sie 30 Minuten später zu ihrem Fahrzeug kam musste sie einen frischen Unfallschaden am PKW BMW feststellen. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweis der Polizei:

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ("Unfallflucht") stellt eine Straftat nach § 142 StGB dar und kann empfindliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Zeugen gesucht:

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 09:55

    POL-PDLD: Herxheim - Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

    Herxheim (ots) - Am Freitagabend (05.12.2025, zwischen 19:45 Uhr und 22:10 Uhr) versuchten bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Am Herrenweg in Herxheim einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Grundstück und versuchten anschließend, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Die Täter flüchteten unerkannt, ohne das Gebäude betreten zu haben. An der Terrassentür entstand ein ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 09:30

    POL-PDLD: Bellheim - LKW Unfall

    Bellheim (ots) - Am Sonntagmittag befuhr ein LKW-Fahrer die Hauptstraße von Bellheim in Fahrtrichtung Hördt. Am Ortsausgang kollidierte er mit dem dortigen Metallbogen, der dadurch umfiel und die Straße blockierte. Mit Unterstützung der Feuerwehr konnte die Straße wieder geräumt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274 958-0 ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:40

    POL-PDLD: Alkohol am Steuer

    Edesheim (ots) - In der Nacht des 07.12.2025 gegen 00:56 Uhr wurde durch Kräfte der Polizei Edenkoben ein 23-jähriger PKW-Führer in der Staatsstraße in Edesheim kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde beim Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest sorgte mit einem Wert von 0,6 Promille für Klarheit. Den 23-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren was bei einem Erstverstoß mit 500,- Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren