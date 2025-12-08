Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 07.12.2025 parkte eine 53-jährige BMW-Fahrerin ihren PKW gegen 11 Uhr in der Cornichonstraße im Bereich des dortigen Krankenhauses. Als sie 30 Minuten später zu ihrem Fahrzeug kam musste sie einen frischen Unfallschaden am PKW BMW feststellen. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweis der Polizei:

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort ("Unfallflucht") stellt eine Straftat nach § 142 StGB dar und kann empfindliche strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Zeugen gesucht:

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell