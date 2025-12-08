PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Platzverweis missachtet

Landau (ots)

Am 07.12.2025 wurde der Polizei Landau gegen 14:30 Uhr eine 38-Jährige gemeldet, welche sich trotz bestehendem Hausverbot in einem Kiosk am Hauptbahnhof aufhielt. Der alkoholisierten 38-Jährigen wurde ein Platzverweis für den Bahnhofsbereich erteilt. Nur 45 Minuten später hielt sie sich erneut auf dem Bahnhofsvorplatz auf. Dor beleidigte und bedrohte sie Teilnehmer einer angemeldeten Versammlung. Aufgrund ihres Gebarens qualifizierte sie sich für die Aufnahme im polizeilichen Gewahrsam. Sie wird sich nun in Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-2872003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

