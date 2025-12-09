PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Pkw Brand

Wörth am Rhein (ots)

Am 08.12.2025 gegen 07.15h kam es in Wörth-Maximiliansau in der Pfortzer Straße zu einem PKW-Brand. Durch einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer, der einen Feuerlöscher mitführte, konnte der PKW-Eigentümer das Feuer ablöschen. Die hinzugerufene Feuerwehr kontrollierte nach. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

