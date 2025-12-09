POL-PDLD: Wörth - Pkw Brand
Wörth am Rhein (ots)
Am 08.12.2025 gegen 07.15h kam es in Wörth-Maximiliansau in der Pfortzer Straße zu einem PKW-Brand. Durch einen zufällig vorbeifahrenden Autofahrer, der einen Feuerlöscher mitführte, konnte der PKW-Eigentümer das Feuer ablöschen. Die hinzugerufene Feuerwehr kontrollierte nach. Die Brandursache ist derzeit unklar. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.
