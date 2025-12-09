Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim/Rülzheim- Kinderansprecher

Westheim/Rülzheim (ots)

Am 08.12.2025 soll ein 11-jähriges Mädchen gegen 14:40 Uhr an einer Bushaltestelle in Westheim (Am Hasensprung) von einem bislang unbekannten Mann aus einem weißen Fahrzeug heraus angesprochen worden sein. Ein ähnlicher Vorfall habe sich gegen 18 Uhr in Rülzheim ereignet. Dort soll ein 10-jähriges Mädchen, das sich auf dem Heimweg in der Schulstraße befunden habe, aus einem weißen Fahrzeug heraus nach ihrem Namen und Alter gefragt worden sein. Inwieweit die beiden genannten Fälle miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Polizei nimmt solche Meldungen grundsätzlich ernst und leitet umgehend Ermittlungen ein. Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus oder sonst angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortlichen. Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn. Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

- Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat. - Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor. - Wir bitten Sie auf Basis von Gerüchten keine Falschinformationen zu verbreiten. Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke. - Bitte vertrauen Sie bei Ihrer Meinungsbildung nur gesicherten Quellen. - Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit. - Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor. - Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen. - Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf. Nur so können wir auch Ermittlungen aufnehmen. Denn wir kümmern uns und gehen jedem Hinweis nach. Auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/fileadmin/polizei.rlp.de/PP_Rheinpfalz/Medien/Dienststellen/PP_RP_Verdaechtige_Ansprache_Kinder.pdf und auf der Homepage der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de und finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

