POL-PDLD: Hainfeld - Kollision nach Sekundenschlaf

Kurz nach 18 Uhr kam gestern Abend (08.12.2025) eine 70 Jahre alte Pkw-Fahrerin in der Edesheimer Straße aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Durch den Zusammenstoß wurde die Frau verletzt, weshalb sie in ein Krankenhaus musste. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 60.000 Euro.

