Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Birkweiler/B10 - Zu schnell in der Auffahrt

  • Bild-Infos
  • Download

Birkweiler/B10 (ots)

Kurz nach 19 Uhr kam gestern Abend (08.12.2025) bei der Auffahrt zur B10 ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer aus dem Kreis Germersheim vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und erlitt Verletzungen, weshalb er in ein Krankenhaus musste. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

