POL-PDLD: Birkweiler/B10 - Zu schnell in der Auffahrt
Birkweiler/B10 (ots)
Kurz nach 19 Uhr kam gestern Abend (08.12.2025) bei der Auffahrt zur B10 ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer aus dem Kreis Germersheim vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug er sich mit seinem Fahrzeug und erlitt Verletzungen, weshalb er in ein Krankenhaus musste. An seinem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 12.000 Euro.
