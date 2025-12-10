Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim

Weingarten - falsche Bankmitarbeiter

Germersheimn/ Weingarten (ots)

Am Dienstag, den 10.12.2025 kam es in Weingarten und Germersheim zu mehreren Betrügen durch "Falsche Bankmitarbeiter". Die Betrüger nahmen zunächst telefonischen Kontakt zu ihren Opfern auf und gaben sich als Bankmitarbeiter aus. Aufgrund angeblich unberechtigter Abbuchungen von deren Bankkonten, welche bis dato tatsächlich nicht stattgefunden hatten, kündigte man zum Schutz vor weiteren Abbuchungen einen Tausch der Bank-/EC-Karten an. Nachfolgend erschien bei den Opfern ein weiterer angeblicher Bankmitarbeiter, der die Bankkarten mit Einverständnis der Geschädigten an sich nahm. Anschließend kam es zu einer unberechtigten Abhebung eines vierstelliger Bargeldbetrages. Die Polizei warnt ausdrücklich vor der in Rede stehenden Betrugsmasche und bittet Mitbürger um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell